Болгарське Міністерство закордонних справ надішле Франції дипломатичну ноту з вимогою провести повне розслідування нападу на громадян Болгарії в Марселі під час футбольного матчу, внаслідок якого 11 людей отримали поранення.

Про це повідомляє БНТ, пише "Європейська правда".

У четвер перед початком матчу Ліги Європи у Марселі між уболівальниками французького "Олімпіка" та болгарського "Левскі" відбулися жорстокі сутички.

Понад 200 уболівальників марсельського клубу безперешкодно проникли до сектора гостей і напали на болгарських уболівальників. Французи кидали пляшки, сигнальні ракети та петарди в болгарських уболівальників. На них нападали з палицями та металевими трубами, внаслідок чого дехто отримав травми голови. На деяких уболівальників накинулися з ножами.

В сутичках поранення отримали 11 громадян Болгарії. За даними французької поліції, п'ятьох постраждалих доставили до лікарень Марселя, а ще шістьом надали медичну допомогу на стадіоні.

"Насильство та посягання на особисту недоторканність є неприпустимими. Ми наполягаємо, щоб компетентні французькі органи влади повністю з’ясували обставини цих інцидентів та притягли винних до відповідальності", – йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Болгарії.

Генеральний консул в Ліоні та почесний консул Болгарії в Марселі стежать на місці за розвитком подій і готові надати необхідну допомогу болгарським громадянам.

Нагадаємо, у жовтні у центрі Афін боснійські вболівальники заблокували дороги та вступили в сутички з грецькою поліцією напередодні матчу Ліги конференцій УЄФА між місцевим "Панатінаїкосом" і "Борацом" (Баня-Лука).

У серпні в Німеччині 35 поліцейських отримали травми, а кількох футбольних уболівальників було затримано після того, як під час матчу футбольного кубка країни між "Вальдгофом" (Мангайм) і "Кайзерслаутерном" спалахнули сутички.