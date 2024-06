Орбан проти повторного призначення фон дер Ляєн президенткою Єврокомісії

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан перед самітом лідерів заявив, що "не може" погодитися на повторне призначення Урсули фон дер Ляєн очільницею Єврокомісії.

Як повідомляє "Європейська правда", його заяву опублікував прессекретар угорського уряду Золтан Ковач.

Орбан заявив, що Угорщина "не може підтримати" продовження мандату фон дер Ляєн, та звинуватив її у тому, що інструменти для захисту верховенства права використали проти Угорщини упереджено.

❌@PM_ViktorOrban: Hungary cannot support the extension of @vonderleyen's mandate. The rule of law, an important European value, has been used politically and on a partisan basis against Hungary.



❗️Arriving at the two-day EU summit, PM Orbán stated that the coalition formed by… pic.twitter.com/CWfnIuVplj

