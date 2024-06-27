Орбан проти повторного призначення фон дер Ляєн президенткою Єврокомісії

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан перед самітом лідерів заявив, що "не може" погодитися на повторне призначення Урсули фон дер Ляєн очільницею Єврокомісії.

Як повідомляє "Європейська правда", його заяву опублікував прессекретар угорського уряду Золтан Ковач.

Орбан заявив, що Угорщина "не може підтримати" продовження мандату фон дер Ляєн, та звинуватив її у тому, що інструменти для захисту верховенства права використали проти Угорщини упереджено.

❌@PM_ViktorOrban: Hungary cannot support the extension of @vonderleyen's mandate. The rule of law, an important European value, has been used politically and on a partisan basis against Hungary.



❗️Arriving at the two-day EU summit, PM Orbán stated that the coalition formed by… pic.twitter.com/CWfnIuVplj Реклама: June 27, 2024

Він також заявив, що коаліція, яку сформували найбільші політичні об’єднання – "Європейська народна партія", соціал-демократи і ліберали – для призначення керівництва Євросоюзу є "коаліцією брехні та обману", та що домовленості ґрунтуються на партійній лінії, а не програмах чи майбутніх планах.

"Це кричуще захоплення влади, і ми не бачимо сенсу підтримувати таке зловживання владою", – заявив Віктор Орбан.

Як відомо, прем’єрка Італії Джорджія Мелоні обурилася тим, що її політичну групу не залучили до обговорення розподілу посад перед самітом лідерів. Неофіційно повідомляють, що вона навіть ігнорувала дзвінки кількох лідерів, що спричинило побоювання з приводу того, як вона буде діяти під час саміту.

Прем’єр Польщі Дональд Туск, який входить до "ЄНП", запевнив у повазі до Джорджії Мелоні та Італію, і стверджує, що до такого формату обговорень вдалися для "спрощення процесу", а фінальне рішення все одно за лідерами.

Нагадаємо, 25 червня почали неофіційно повідомляти, що у ЄС вже домовилися про повторне обрання Урсули фон дер Ляєн президенткою Єврокомісії, а також визначилися з іншими топпосадами.