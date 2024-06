Орбан против повторного назначения фон дер Ляйен президентом Еврокомиссии

Премьер Венгрии Виктор Орбан перед саммитом лидеров заявил, что "не может" согласиться на повторное назначение Урсулы фон дер Ляйен главой Еврокомиссии.

Как сообщает "Европейская правда", его заявление опубликовал пресс-секретарь венгерского правительства Золтан Ковач.

Орбан заявил, что Венгрия "не может поддержать" продление мандата фон дер Ляйен, и обвинил ее в том, что инструменты для защиты верховенства права использовали против Венгрии предвзято.

❌@PM_ViktorOrban: Hungary cannot support the extension of @vonderleyen's mandate. The rule of law, an important European value, has been used politically and on a partisan basis against Hungary.



❗️Arriving at the two-day EU summit, PM Orbán stated that the coalition formed by… pic.twitter.com/CWfnIuVplj

