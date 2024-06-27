Орбан против повторного назначения фон дер Ляйен президентом Еврокомиссии

Премьер Венгрии Виктор Орбан перед саммитом лидеров заявил, что "не может" согласиться на повторное назначение Урсулы фон дер Ляйен главой Еврокомиссии.

Как сообщает "Европейская правда", его заявление опубликовал пресс-секретарь венгерского правительства Золтан Ковач.

Орбан заявил, что Венгрия "не может поддержать" продление мандата фон дер Ляйен, и обвинил ее в том, что инструменты для защиты верховенства права использовали против Венгрии предвзято.

❌@PM_ViktorOrban: Hungary cannot support the extension of @vonderleyen's mandate. The rule of law, an important European value, has been used politically and on a partisan basis against Hungary.



❗️Arriving at the two-day EU summit, PM Orbán stated that the coalition formed by… pic.twitter.com/CWfnIuVplj Реклама: June 27, 2024

Он также заявил, что коалиция, которую сформировали крупнейшие политические объединения – "Европейская народная партия", социал-демократы и либералы – для назначения руководства Евросоюза является "коалицией лжи и обмана", и что договоренности основываются на партийной линии, а не программах или будущих планах.

"Это вопиющий захват власти, и мы не видим смысла поддерживать такое злоупотребление властью", – заявил Виктор Орбан.

Как известно, премьер Италии Джорджия Мелони возмутилась тем, что ее политическую группу не привлекли к обсуждению распределения должностей перед саммитом лидеров. Неофициально сообщают, что она даже игнорировала звонки нескольких лидеров, что вызвало опасения по поводу того, как она будет действовать во время саммита.

Премьер Польши Дональд Туск, который входит в "ЕНП", заверил в уважении к Джорджии Мелони и Италии, и утверждает, что к такому формату обсуждений прибегли для "упрощения процесса", а финальное решение все равно за лидерами.

Напомним, 25 июня начали неофициально сообщать, что в ЕС уже договорились о повторном избрании Урсулы фон дер Ляйен президентом Еврокомиссии, а также определились с другими топ-должностями.