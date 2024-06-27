Туск запевнив у повазі до Мелоні, ображеної через розподіл посад у Євросоюзі

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск запевнив у повазі до прем'єрки Італії Джорджії Мелоні на тлі повідомлень, що вона дуже ображена за те, що її політичну групу не залучили до перемовин про топпосади у ЄС.

Як пише "Європейська правда", його слова наводить Politico.

Дональд Туск, який сам належить до "Європейської народної партії", запевнив у повазі до італійської прем’єрки Джорджії Мелоні та пояснив процес домовленостей щодо топпосад, який обурив її.

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Туск зазначив, що "ніхто не поважає прем’єр-міністерку Джорджію Мелоні та Італію більше, ніж він", та додав, що "немає Європи без Італії".

Туск наголосив, що домовленість найбільших політичних груп у Європарламенті про розподіл топпосад – без "Європейських консерваторів і реформістів" – раніше цього тижня мала на меті спростити процес, але фінальне рішення все одно ухвалюють лідери 27 країн.

Нагадаємо, днями прем’єрка Італії розкритикувала підхід до призначення на топпосади у Євросоюзі, заявивши, що її політичну групу фактично виключили з угоди про розподіл найвищих посад в ЄС.

Неофіційно відомо, що глави держав і урядів найбільших європейських партійних сімей погодилися висунути кандидатуру Урсули фон дер Ляєн на другий термін на посаду президента Єврокомісії.

Домовленість також передбачає призначення експрем’єра Португалії Антоніу Кошти президентом Євроради на 2,5 року, а естонської прем'єрки Каї Каллас – на посаду голови європейської дипломатії.

Італії нібито запропонують посаду віцепрезидента у наступному складі Європейської комісії.

Детальніше про те, як формуватиметься новий склад керівного органу ЄС, читайте у статті "Євросоюз шукає нових лідерів".