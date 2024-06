Зеленский и премьер Чехии поговорили о снарядах и подготовке соглашения по безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Чехии Петр Фиала на встрече в Брюсселе говорили, среди прочего, о подготовке двустороннего соглашения по безопасности.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Зеленский поблагодарил Чехию за всю оказанную поддержку и отметил важность чешской инициативы по поиску и закупке артиллерийских снарядов для Украины по всему миру.

The key topics of our meeting with Czech Prime Minister Petr Fiala @P_Fiala included artillery ammunition and Ukraine’s path to the EU and NATO.



I highlighted the importance of the Czech initiative to procure necessary artillery shells for Ukraine. They are already strengthening… pic.twitter.com/vl6gO29IgX

