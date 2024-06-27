Зеленский и премьер Чехии поговорили о снарядах и подготовке соглашения по безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Чехии Петр Фиала на встрече в Брюсселе говорили, среди прочего, о подготовке двустороннего соглашения по безопасности.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Зеленский поблагодарил Чехию за всю оказанную поддержку и отметил важность чешской инициативы по поиску и закупке артиллерийских снарядов для Украины по всему миру.

The key topics of our meeting with Czech Prime Minister Petr Fiala @P_Fiala included artillery ammunition and Ukraine’s path to the EU and NATO.



I highlighted the importance of the Czech initiative to procure necessary artillery shells for Ukraine. They are already strengthening… pic.twitter.com/vl6gO29IgX Реклама: June 27, 2024

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Чехии Петр Фиала на встрече в Брюсселе говорили, среди прочего, о подготовке двустороннего соглашения по безопасности.

"Лидеры обсудили его дальнейшую реализацию и совместные с партнерами усилия для того, чтобы количество боеприпасов стало соразмерным с возможностями российских оккупантов", – отметили в коммюнике украинской стороны.

Также говорили о результатах Глобального саммита мира и участия Чехии в реализации пункта "формулы мира" о радиационной и ядерной безопасности, а также ходе подготовки к заключению двустороннего соглашения по безопасности.

"Глава государства поблагодарил Чешскую Республику за решительную позицию относительно будущего членства Украины в ЕС и помощь в начале переговоров. Собеседники также выразили надежду на результативность саммита НАТО, который состоится 9-11 июля в Вашингтоне", – добавляют в коммюнике.

Напомним, 27 июня в Брюсселе состоялось подписание сразу трех новых соглашений по безопасности – с Евросоюзом, Эстонией и Литвой.

Также в четверг чешские чиновники рассказали, что уже поставили Украине до 50 тысяч снарядов в рамках своей инициативы.