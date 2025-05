ЄС відправив літаки на допомогу Ізраїлю, який страждає від пожеж

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала допомогу Ізраїлю, який бореться із руйнівними пожежами.

Про це вона написала в Х, передає "Європейська правда".

У четвер, 1 травня, фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз підтримує боротьбу із руйнівними пожежами в Ізраїлі, а відтак активував Європейський механізм цивільного захисту.

"Літаки пожежників з Греції, Кіпру, Хорватії та Італії вже вилетіли, щоб допомогти в боротьбі з вогнем. Це прояв солідарності ЄС у дії", – наголосила глава Єврокомісії.

This is the biggest fire Israel has ever known. Palestinians did this so we wouldn't celebrate Israel's Independence Day. I am furious. pic.twitter.com/meug0MPUl0

30 квітня в Ізраїлі спалахнули масштабні лісові пожежі в Юдейських горах, вогонь поширився по усьому району поблизу Єрусалима. У Тель-Авіві на тлі пожеж скасували заходи, присвячені Дню незалежності.

BREAKING: 🇮🇱🔥



Israeli media says today's fires are the LARGEST in "Israel's history."



The highway between Jerusalem and Tel Aviv has been closed.



So far, nine settlements have been evacuated.



This is what god’s wrath looks like.

pic.twitter.com/cCRlWamrlm