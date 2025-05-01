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ЄС відправив літаки на допомогу Ізраїлю, який страждає від пожеж

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Новини — Четвер, 1 травня 2025, 17:05 — Уляна Кричковська

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала допомогу Ізраїлю, який бореться із руйнівними пожежами.

Про це вона написала в Х, передає "Європейська правда".

У четвер, 1 травня, фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз підтримує боротьбу із руйнівними пожежами в Ізраїлі, а відтак активував Європейський механізм цивільного захисту.

"Літаки пожежників з Греції, Кіпру, Хорватії та Італії вже вилетіли, щоб допомогти в боротьбі з вогнем. Це прояв солідарності ЄС у дії", – наголосила глава Єврокомісії.

30 квітня в Ізраїлі спалахнули масштабні лісові пожежі в Юдейських горах, вогонь поширився по усьому району поблизу Єрусалима. У Тель-Авіві на тлі пожеж скасували заходи, присвячені Дню незалежності.

У вересні пожежі охопили Португалію, повідомляли про сімох загиблих. ЄС на запит португальського уряду мобілізував вісім літаків для гасіння пожеж.

А поки Португалія боролися з лісовими пожежами, Центральна та Східна Європа потерпала від повеней, жертвами яких стали тоді щонайменше 23 людини.

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