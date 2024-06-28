ЗМІ: Демократи обговорюють заміну Байдена через провальні дебати з Трампом

Представники та прихильники Демократичної партії обговорюють заміну їхнього кандидата, президента США Джо Байдена у виборчому списку через його провальний виступ на дебатах з кандидатом від республіканців Дональдом Трампом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico з посиланням на більш ніж десятка представників демократів та їхніх донорів.

Один із радників партії сказав виданню, що "не менше півдюжини ключових донорів надіслали йому повідомлення про "катастрофу", і що демократам "потрібно щось робити", але визнав, що "мало що можливо, якщо" Байден не відійде вбік.

Один із найбільших донорів партії та прихильник Байдена сказав, що президенту час завершити свою кампанію.

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Він назвав виступ Байдена "найгіршим в історії" та зауважив, що той настільки "поганий, що ніхто не звертатиме уваги на брехню Трампа".

"Байден повинен відійти. Без сумніву", – сказав донор у текстовому повідомленні, пропонуючи альтернативний список на чолі з губернаторами штатів Мериленд та Мічиган.

Один із радників великих донорів демократів сказав, що вони писали незадоволені повідомлення, в яких деякі з них питали: "Що це, чорт забирай?".

"Наша єдина надія на те, що він відійде, ми домовимося про з'їзд партії або він помре. В іншому випадку нам кінець", – сказав радник донорів.

Втім, навіть ті, хто в приватному порядку скаржився на виступ Байдена, стверджують, що тільки він сам може вирішити це питання.

У кампанії чинного президента США відповіли на критику, і один із радників назвав його "єдиною людиною, яка коли-небудь перемагала Дональда Трампа".

Старший радник вищих посадових осіб Демократичної партії розповів Politico, що хоча ніхто не очікував майстер-класу від Байдена, той відверто розчарував.

"Він виглядав погано щодо свого послання, щодо суті, щодо контраргументів, презентації, поганий щодо невербальних засобів. У цих дебатах для нього не було жодної світлої плями. Єдиний позитивний момент – це те, що це сталося в червні, а не в жовтні", – резюмував він.

Повідомляли, що під час президентських дебатів у четвер чинний очільник Білого дому Джо Байден і його суперник Дональд Трамп посперечались про свій вік.

Байден на дебатах назвав свого суперника Дональда Трампа "невдахою" та "лузером".

Крім того, під час дебатів Трамп заявив, що умови, висунуті кремлівським правителем Володимиром Путіним нібито як умови для припинення розв’язаної РФ війни проти України, є "неприйнятними".