Байден і Трамп під час дебатів посперечались про свій вік

Під час президентських дебатів у четвер чинний очільник Білого дому Джо Байден і його суперник Дональд Трамп посперечались про свій вік.

Як повідомляє "Європейська правда", дебати проходили на телеканалі CNN.

Відповідаючи на запитання про занепокоєння виборців щодо його віку, 81-річний Байден зазначив, що його опонент лише на кілька років молодший за нього, "але набагато менш компетентний".

"Перш за все, я провів половину своєї кар'єри, коли мене критикували за те, що я наймолодша людина в політиці... а тепер я найстарший. Цей хлопець на три роки молодший і набагато менш компетентний", – сказав Байден.

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Він закликав виборців "просто подивитися на послужний список, що я зробив".

Відповідаючи на запитання про свій вік, 78-річний Трамп вказав на свої успіхи у гольфі, заявивши, що він відчуває, що перебуває в хорошій формі.

"Я щойно виграв два клубних чемпіонати, навіть не серед професіоналів. Для цього потрібно бути досить розумним і вміти бити по м'ячу далеко. Він (Байден – Ред.) цього не робить. Він не може вдарити по м'ячу на 50 ярдів", – сказав Трамп.

У відповідь Байден заявив, що "із задоволенням" зіграв би з Трампом у гольф.

"Я вже говорив вам, що із задоволенням зіграю в гольф. Якщо ви понесете свою сумку. Як ви думаєте, ви зможете це зробити?" – зазначив Байден.

"Давайте не будемо поводитися як діти", – сказав у відповідь Трамп.

Байден на дебатах назвав свого суперника Дональда Трампа "невдахою" та "лузером".

Крім того, під час дебатів Трамп заявив, що умови, висунуті кремлівським правителем Володимиром Путіним нібито як умови для припинення розв’язаної РФ війни проти України, є "неприйнятними".