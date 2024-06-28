Каллас: Попри гарячу війну в Європі витрати НАТО менші, ніж під час холодної

Прем'єрка Естонії Кая Каллас вважає за потрібне, щоб країни-члени НАТО витрачали на оборону більше, ніж нинішні зобов'язання у 2% від ВВП.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона заявила на спільній пресконференції з генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом у Брюсселі.

За її словами, витрати членів НАТО на оборону мають становити щонайменше 2,5%. Вона нагадала, що у 1988 році всі члени Альянсу витрачали більше 2%, а деякі навіть 6%.

"Була холодна війна. Зараз ми маємо гарячу війну в Європі, і ми витрачаємо недостатньо. Але позитивним є те, що ці витрати зростають. Вчора я була у Люксембурзі, і навіть вони збільшують свої витрати на оборону, хоча мають набагато кращих сусідів, ніж ми", – вказала Каллас.

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Прем'єрка Естонії закликала говорити не про національну, а про регіональну оборону, яка є обороною Європи, що, на її думку, зараз дедалі більше доходить і до громадськості.

"А це означає, що ваші внески, інвестиції в оборону призначені для всього регіону, і я думаю, що це розуміння є фундаментальним", – переконана вона.

Нещодавно повідомляли, що п’ять країн-членів НАТО у 2024 році витратять на оборону понад 3% їхнього ВВП, тоді як цільовий показник витрат складає 2% ВВП.

На першому місці за обсягами витрат відносно розміру економіки опиняється Польща (4,12% ВВП), на другому – Естонія (3,43%), наступні позиції займуть США (3,38%), Латвія (3,15%) та Греція (3,08%).

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що цьогоріч цільового показника досягнуть або навіть перевищать його понад 20 союзників.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда хоче просувати ідею про те, щоб підвищити цільовий показник до 3% ВВП.