Каллас: Несмотря на горячую войну в Европе, расходы НАТО меньше, чем во время холодной

Премьер Эстонии Кая Каллас считает нужным, чтобы страны-члены НАТО тратили на оборону больше, чем нынешние обязательства в 2% от ВВП.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она заявила на совместной пресс-конференции с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

По ее словам, расходы членов НАТО на оборону должны составлять не менее 2,5%. Она напомнила, что в 1988 году все члены Альянса тратили более 2%, а некоторые даже 6%.

"Была холодная война. Сейчас в Европе горячая война, но мы тратим недостаточно. Но хорошо, что эти расходы растут. Вчера я была в Люксембурге, и даже они увеличивают свои расходы на оборону, хотя у них соседи намного лучше, чем у нас", – указала Каллас.

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Премьер Эстонии призвала говорить не о национальной, а о региональной обороне, которая является обороной Европы, что, по ее мнению, сейчас все больше доходит и до общественности.

"А это означает, что ваши взносы, инвестиции в оборону предназначены для всего региона, и я думаю, что это понимание является фундаментальным", – убеждена она.

Недавно сообщалось, что пять стран-членов НАТО в 2024 году потратят на оборону более 3% их ВВП, тогда как целевой показатель расходов составляет 2% ВВП.

На первом месте по объемам расходов относительно размера экономики оказывается Польша (4,12% ВВП), на втором – Эстония (3,43%), следующие позиции займут США (3,38%), Латвия (3,15%) и Греция (3,08%).

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в этом году целевого показателя достигнут или даже превысят его более 20 союзников.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда хочет продвигать идею о том, чтобы повысить целевой показатель до 3% ВВП.