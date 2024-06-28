Туск розповів, як на саміті ЄС лідери критикували майбутнього генсека НАТО

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, який стане наступним генеральним секретарем НАТО, був розкритикований іншими лідерами Європейського Союзу на саміті за його опозицію до спільного фінансування оборонних проєктів ЄС.

Про це розповів у п'ятницю прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Питання оборони були головними на порядку денному саміту Європейського Союзу в Брюсселі, який розпочався в четвер.

Лідери обговорили пропозиції щодо спільного фінансування оборонних проєктів у Євросоюзі, але вони зіткнулися з опозицією з боку Рютте і канцлера Німеччини Олафа Шольца.

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У середу Рютте був затверджений наступним генсеком НАТО і 1 жовтня він замінить на цій посаді норвежця Єнса Столтенберга, який йде у відставку після десятирічного перебування на цій посаді. Рютте є рішучим захисником України у її війні з Росією.

"Всі, майже всі, голосно нагадали Марку Рютте, що він незабаром обійме посаду генерального секретаря НАТО, і що він повинен робити все, щоб переконатися, що Європа не економить гроші і ресурси (на обороні)", – сказав Дональд Туск журналістам.

"Він сильна особистість, досвідчений політик, але я бачив рум'янець на його обличчі після того, як всі вказали йому на це: "Зачекай хвилинку, друже, ти повинен мобілізувати всіх, щоб витрачати більше, а не менше коштів на оборону", – розповів польський прем’єр.

Після саміту Рютте сказав журналістам, що дискусії про фінансування оборони були "жорсткими".

"Очевидно, що деякі країни заперечували проти цієї ідеї, яка дуже активно обговорювалась, про використання єврооблігацій для оборонних видатків. Німці, ми, я був дуже проти цього, але ми прийшли до спільних висновків", – сказав він.

Нідерланди вже давно виступають за фінансову дисципліну в Євросоюзі і проти випуску спільних боргових зобов'язань.

Шольц заявив після саміту, що Європейський Союз не повинен брати участь у фінансуванні закупівель озброєнь або національних оборонних бюджетів, а повинен зосередити свої зусилля на сприянні кращій координації оборонної промисловості.

Туск сказав, що його "дуже розлютили" аргументи, які він почув проти спільного фінансування оборонних проєктів.

Цього року Польща витрачає на оборону близько 4% валового внутрішнього продукту, що є найвищим показником в НАТО.

У середу Польща, Литва, Латвія і Естонія закликали Європейський Союз побудувати оборонну лінію вздовж кордону ЄС з Росією і Білоруссю, щоб захистити ЄС від військових загроз та інших шкідливих дій з боку Москви.

Раніше про опозицію Нідерландів і Німеччини щодо амбітних положень про фінансування оборонних інвестицій повідомили польські ЗМІ.