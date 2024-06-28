Туск рассказал, как на саммите ЕС лидеры критиковали будущего генсека НАТО
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, который станет следующим генеральным секретарем НАТО, был раскритикован другими лидерами Европейского Союза на саммите за его оппозицию к совместному финансированию оборонных проектов ЕС.
Об этом рассказал в пятницу премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Вопросы обороны были главными в повестке дня саммита Европейского Союза в Брюсселе, который начался в четверг.
Лидеры обсудили предложения по совместному финансированию оборонных проектов в Евросоюзе, но они столкнулись с оппозицией со стороны Рютте и канцлера Германии Олафа Шольца.
В среду Рютте был утвержден следующим генсеком НАТО и 1 октября он заменит на этом посту норвежца Йенса Столтенберга, который уходит в отставку после десятилетнего пребывания на этом посту. Рютте является решительным защитником Украины в ее войне с Россией.
"Все, почти все, громко напомнили Марку Рютте, что он вскоре займет должность генерального секретаря НАТО, и что он должен делать все, чтобы убедиться, что Европа не экономит деньги и ресурсы (на обороне)", – сказал Дональд Туск журналистам.
"Он сильная личность, опытный политик, но я видел румянец на его лице после того, как все указали ему на это: "Подожди минутку, друг, ты должен мобилизовать всех, чтобы тратить больше, а не меньше средств на оборону", – рассказал польский премьер.
После саммита Рютте сказал журналистам, что дискуссии о финансировании обороны были "жесткими".
"Очевидно, что некоторые страны возражали против этой идеи, которая очень активно обсуждалась, об использовании еврооблигаций для оборонных расходов. Немцы, мы, я был очень против этого, но мы пришли к общим выводам", – сказал он.
Нидерланды уже давно выступают за финансовую дисциплину в Евросоюзе и против выпуска совместных долговых обязательств.
Шольц заявил после саммита, что Европейский Союз не должен участвовать в финансировании закупок вооружений или национальных оборонных бюджетов, а должен сосредоточить свои усилия на содействии лучшей координации оборонной промышленности.
Туск сказал, что его "очень разозлили" аргументы, которые он услышал против совместного финансирования оборонных проектов.
В этом году Польша тратит на оборону около 4% валового внутреннего продукта, что является самым высоким показателем в НАТО.
В среду Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали Европейский Союз построить оборонительную линию вдоль границы ЕС с Россией и Беларусью, чтобы защитить ЕС от военных угроз и других вредных действий со стороны Москвы.
Ранее об оппозиции Нидерландов и Германии относительно амбициозных положений о финансировании оборонных инвестиций сообщили польские СМИ.