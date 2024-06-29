Трамп: Росія не буде ворогом, якщо США очолить "розумний президент"

Дональд Трамп заявив, що якщо у США буде "розумний президент", то такі країни як Росія, Китай і КНДР перестануть бути ворогами Сполучених Штатів.

Про це Трамп сказав під час передвиборчого мітингу у Вірджинії в п’ятницю, пише "Європейська правда".

Виступаючи перед натовпом своїх прихильників, Трамп заявив, що ці країни "не поважають" нинішнього президента США Джо Байдена.

"У нас є зовнішні вороги – Китай, Росія, Північна Корея. Але вони насправді не вороги, якби у нас був розумний президент. Вони не будуть ворогами, якщо у нас буде розумний президент, вони будуть робити прекрасні речі", – сказав Трамп.

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Він також вкотре заявив, що зможе врегулювати війну між Україною та Росією після своєї перемоги на виборах і зробить це ще до того, як зайде до Білого дому, хоча не пояснив, як.

Нагадаємо, під час дебатів у четвер Трамп заявив, що умови, висунуті главою Кремля Владіміром Путіним нібито як умови для припинення розв’язаної РФ війни проти України, є неприйнятними.

Також варто зазначити, що радники Трампа представили йому свій план припинення війни в Україні. Він передбачає, що Трамп може зупинити постачання військової допомоги Україні, якщо та відмовиться від мирних переговорів, натомість Москву попередять, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки Києва.

У штабі Трампа розповіли, що пріоритетом його потенційного другого терміну буде якнайшвидше закінчення війни між Росією та Україною