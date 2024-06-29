ЄС розширив санкції проти Білорусі, щоб вирішити проблему їх обходу

Рада ЄС 29 червня ухвалила санкції проти білоруської економіки, які покликані віддзеркалити деякі з обмежувальних заходів проти Росії і таким чином вирішити проблему обходу санкцій.

Про це, як пише "Європейська правда", у суботу повідомила пресслужба Ради.

Своїм рішенням Рада ЄС продовжує заборону на експорт товарів і технологій подвійного призначення та передових технологій, а також вводить додаткові обмеження на експорт товарів, які можуть сприяти зміцненню білоруського промислового потенціалу.

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Також запроваджуються додаткові обмеження на експорт до Білорусі товарів і технологій для морської навігації та предметів розкоші.

Крім того, буде заборонено прямо чи опосередковано імпортувати, купувати чи передавати з Білорусі золото та діаманти, а також гелій, вугілля та мінеральні продукти, включаючи сиру нафту. Останній захід буде доповнений новою забороною на експорт товарів і технологій, придатних для використання в нафтопереробці та скрапленні природного газу.

Рада ЄС забороняє надання певних послуг Білорусі, її уряду, державним органам, корпораціям або агентствам, а також будь-якій фізичній або юридичній особі, що діє від їх імені або за їх вказівкою. Йдеться, зокрема, про бухгалтерські, архітектурні та інженерні послуги, послуги з реклами й маркетингових досліджень та інші.

Також Рада ЄС розширює заборону на перевезення товарів автомобільним транспортом територією ЄС причепами та напівпричепами, зареєстрованими в Білорусі, в тому числі при перевезенні вантажівками, зареєстрованими за межами Білорусі.

Сьогоднішнє рішення вимагає, щоб експортери з ЄС включали до своїх майбутніх контрактів так зване "застереження про відсутність Білорусі", яке забороняє реекспорт до Білорусі або реекспорт для використання в Білорусі важливих товарів і технологій, товарів військового призначення, вогнепальної зброї та боєприпасів.

З метою мінімізації ризику обходу санкцій ЄС заборонить транзит через територію Білорусі товарів і технологій подвійного призначення, товарів і технологій, які можуть сприяти військово-технічному посиленню Білорусі або розвитку її сектору оборони і безпеки, товарів, які можуть сприяти посиленню білоруських промислових потужностей.

Крім того, з метою протидії реекспорту товарів військового призначення, знайдених в Україні або критично важливих для розвитку російських військових систем, оператори ЄС, які продають такі товари до третіх країн, повинні будуть впровадити механізми належної обачності.

Нагадаємо, Рада ЄС у понеділок, 24 червня, ухвалила 14-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів проти РФ, які вперше після повномасштабного вторгнення Росії в Україну передбачають санкції проти російського газу.

Серед осіб, на яких розширили санкції Євросоюзу у рамках 14-го пакета, опинилися матір очільника Чечні Рамзана Кадирова, очільник Військово-морського флоту РФ та багато інших російських посадовців, а також табір "Артек" та актор Іван Охлобистін.