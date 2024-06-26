ЗМІ: Німеччина та Франція послабили санкційний пакет ЄС проти Білорусі

Німеччина та кілька інших країн-експортерів, зокрема Франція, домоглися послаблення санкційних планів ЄС проти Білорусі, затверджених на рівні послів у середу, 26 червня.

Про це з посиланням на дипломатичні джерела в Брюсселі повідомило агентство DPA, передає "Європейська правда".

За наполягання Берліна під час переговорів у середу не вдалося досягти домовленості про всеосяжну заборону ЄС на експорт транспортних засобів. У майбутньому до Білорусі заборонять експортувати лише ті машини, які можуть бути використані у військових цілях.

Франція, за даними DPA, також підтримала вимоги щодо послаблення санкцій проти Білорусі. Винятки мають бути зроблені для предметів розкоші, таких як вироби зі шкіри, парфумерія та вина.

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Країни Центральної та Східної Європи, зокрема Польща та країни Балтії, протягом місяців переговорів наполягали на тому, щоб на Білорусь були накладені такі ж економічні санкції, як і на Росію.

Окрім підтримки Білоруссю російської агресії проти України, причиною цього було те, що Росія і Білорусь пов'язані митним союзом і товари можуть вільно переміщуватися з однієї країни в іншу.

Противники ще більш далекосяжних санкційних заходів, з іншого боку, стверджували, що Білорусь поки що не є безпосередньою стороною війни, а отже, поки що не слід поширювати на неї такий же режим, як і на Росію.

Посли ЄС, як повідомлялось, у середу схвалили новий пакет санкцій проти Білорусі, він набуде чинності після схвалення за письмовою процедурою в Раді ЄС.

Перед тим Рада ЄС ухвалила 14-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів проти РФ, які вперше після повномасштабного вторгнення Росії в Україну передбачають санкції проти російського газу.