В Португалии во время авиашоу столкнулись самолеты, один пилот погиб

В Португалии во время авиашоу на базе Воздушных сил два самолета столкнулись в воздухе, в результате чего пилот из Испании погиб.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Авиашоу проходило 2 июня на авиабазе Бежа, что в 180 км к югу от Лиссабона. Инцидент произошел во время аэробатических демонстраций группы с участием испанских и португальских пилотов.

В сети опубликовали много видеозаписей маневров группы, которые закончились несчастным случаем.

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O momento em que os dois aviões colidem no Beja Air Show. pic.twitter.com/fHKGS1kJk3 — Mundo Vivo (@mundo__vivo) June 2, 2024

Капитан воздушных сил Патрисия Фернандес сообщила в комментарии СМИ, что пилот одного из самолетов, гражданин Испании, погиб, второй пилот ранен.

После инцидента дальнейшие мероприятия в программе отменили.

Напомним, в США в конце мая разбился истребитель F-35, а в Британии во время мемориального полета упал самолет Spitfire.