Лідер опозиційної Лейбористської партії, яка має найбільшу підтримку напередодні дострокових виборів у Великій Британії, Кір Стармер пообіцяє забезпечити ядерне стримування країни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на заплановану на понеділок промову Стармера.

Називаючи лейбористів "партією національної безпеки", Стармер запевнить, що зосередиться у своїй передвиборчій кампанії на питаннях оборони, які вважалися слабким місцем політсили за часів його попередника Джеремі Корбіна – давнього прихильника ядерного роззброєння.

За словами Стармера, безпека Сполученого Королівства – це основа стабільності, яку "британський народ справедливо очікує від свого уряду".

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"Національна безпека завжди буде на першому місці в зміненій Лейбористській партії, яку я очолюю... Лейбористи змінилися. Лейбористи більше не є партією протесту – вони є партією національної безпеки", – зазначить Стармер.

Він також візьме на себе зобов'язання щодо потрійних заходів ядерного стримування – будівництва чотирьох нових атомних підводних човнів, підтримання безперервного стримування на морі та забезпечення всіх майбутніх модернізацій, необхідних для цих підводних човнів.

Раніше повідомляли, що Лейбористська партія Великої Британії може отримати майже 500 місць у Палаті громад за підсумками дострокових виборів 4 липня, тоді як консерватори, які нині перебувають при владі, отримають рекордно низьку кількість мандатів.

У травні британський прем'єр Ріші Сунак оголосив про дострокові парламентські вибори, які відбудуться 4 липня. Це сталось на тлі опитувань, згідно з якими Лейбористська партія збільшила свою перевагу над консерваторами на 30 відсоткових пунктів.

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