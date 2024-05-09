Опитування у Британії спрогнозувало ще більшу поразку для партії прем'єра Сунака

Опозиційна Лейбористська партія Великої Британії збільшила свою перевагу над консерваторами прем’єр-міністра Ріші Сунака на 30 відсоткових пунктів напередодні парламентських виборів цього року.

Це показало опитуванням YouGov для газети The Times, повідомляє "Європейська правда".

Опитування свідчить, що лейбористи набирають 48% підтримки, а керівні консерватори – 18%, що є найгіршим показником для Сунака з тих пір, як він став прем’єр-міністром 18 місяців тому.

Розрив між двома партіями став найбільшим з жовтня 2022 року, коли підтримка консерваторів впала через кілька тижнів після фінансової кризи, спричиненої кроками попередниці Сунака Ліз Трасс.

Реклама:

Консерватори керують урядом або в коаліції, або самостійно з 2010 року. За цей час у країні було п'ять різних прем'єр-міністрів, відбулось голосування за вихід з Європейського Союзу та сталися кілька скандалів щодо вирішення проблеми ковідної кризи.

Це перше опитування після місцевих виборів минулого тижня, які завершилися серйозними втратами для консерваторів.

Попереднє опитування YouGov/Times, опубліковане 2 травня, давало перевагу лейбористам на 26 відсоткових пунктів.

Опитування постійно дають перевагу лейбористам щонайменше на 20 пунктів над консерваторами напередодні виборів, які, за словами Сунака, він планує призначити у другій половині року.

Між тим, днями у британській Консервативній партії відмовились від ідеї зміни лідера й прем'єр-міністра Ріші Сунака.