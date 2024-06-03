Лидер оппозиционной Лейбористской партии, имеющей наибольшую поддержку накануне досрочных выборов в Великобритании, Кир Стармер пообещает обеспечить ядерное сдерживание страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters, ссылаясь на запланированную на понедельник речь Стармера.

Называя лейбористов "партией национальной безопасности", Стармер заверит, что сосредоточится в своей предвыборной кампании на вопросах обороны, которые считались слабым местом оппозиционной партии во времена его предшественника Джереми Корбина – давнего сторонника ядерного разоружения.

По словам Стармера, безопасность Соединенного Королевства – это основа стабильности, которую "британский народ справедливо ожидает от своего правительства".

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"Национальная безопасность всегда будет на первом месте в измененной Лейбористской партии, которую я возглавляю... Лейбористы изменились. Лейбористы больше не являются партией протеста – они являются партией национальной безопасности", – отметит Стармер.

Он также возьмет на себя обязательства по тройным мерам ядерного сдерживания – строительству четырех новых атомных подводных лодок, поддержанию непрерывного сдерживания на море и обеспечению всех будущих модернизаций, необходимых для этих подводных лодок.

Ранее сообщалось, что Лейбористская партия Великобритании может получить почти 500 мест в Палате общин по итогам досрочных выборов 4 июля, тогда как консерваторы, которые сейчас находятся у власти, получат рекордно низкое количество мандатов.

В мае британский премьер Риши Сунак объявил о досрочных парламентских выборах, которые состоятся 4 июля. Это произошло на фоне опросов, согласно которым Лейбористская партия увеличила свое преимущество над консерваторами на 30 процентных пунктов.

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