Байден не вважає пропозицію РФ щодо припинення війни найкращим варіантом для України
Президент США Джо Байден не вважає потенційну пропозицію РФ щодо припинення війни найкращим варіантом для України.
Про це він сказав в інтерв’ю TIME, повідомляє "Європейська правда".
Відповідаючи на питання, чи є пропозиція Росії щодо припинення війни в Україні найкращим варіантом, на який Україна може сподіватися на даний момент, Байден сказав: "Ні, це не так".
Він закликав не забувати той факт, що російська армія була фактично "розгромлена".
Також президент США підкреслив, що зараз НАТО набагато сильніший, ніж коли він вступив на посаду. За його словами, це знову найсильніший альянс в історії світу.
Він закликав не нехтувати тим, якими будуть наслідки успіху Росії в Україні.
"Це частина відновлення Радянського Союзу. Ось про що йдеться. Він хоче повернутися до тих часів, коли існував НАТО і була інша організація, до якої належала Польща, і до якої всі належали. Ось про що йдеться", – зазначив Байден.
За його словами, США витратили багато грошей в Україні, але Європа витратила більше грошей, ніж Сполучені Штати.
"Європа витратила більше грошей, ніж Сполучені Штати, разом Європа витратила більше грошей на боротьбу з Росією", – наголосив Байден.
Джо Байден також заявив, що мир в Україні означає гарантування того, що Росія ніколи не зможе окупувати Україну. Однак, за його словами, це не означає членство в НАТО для України.
Нагадаємо, міністр оборони Британії Грант Шаппс заявив, що Лондон ніколи не буде підштовхувати Україну до переговорів та мирної угоди з Росією, оскільки рішення про це – справа виключно України.