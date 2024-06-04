Байден розповів, як бачить мир в Україні: Це не означає членство в НАТО

Президент США Джо Байден заявив, що мир в Україні означає гарантування того, що Росія ніколи не зможе окупувати Україну; на його думку, членство в НАТО для цього не є необхідним.

Про це він сказав в інтерв’ю TIME, передає "Європейська правда".

Байден нагадав, що і раніше не був прихильником членства України в НАТО.

"Мир виглядає як гарантування того, що Росія ніколи, ніколи, ніколи, ніколи, ніколи не окупує Україну. Ось як виглядає мир. І це не означає НАТО", – зазначив президент США, додавши, що Україна певною мірою вже є частиною НАТО.

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"Це означає, що ми маємо з ними такі ж відносини, як і з іншими країнами, куди ми постачаємо зброю, щоб вони могли захистити себе в майбутньому. Але ... я був тим, хто говорив, що я не готовий підтримати НАТОїзацію України", – заявив Байден.

Він пригадав часи, коли відвідував Україну на посадах сенатора і віцепрезидента: "Там була значна корупція. Це була обставина, яка дійсно все обтяжувала".

Однак він наголосив, що Захід не повинен дозволити падіння України, оскільки це означатиме нестабільність для всіх країн вздовж кордону Росії, Балкан і Білорусі:

Байден також заперечив тезу, що НАТО стоїть на слизькому шляху до війни з Росією, допомагаючи Україні.

"Ні, ми стоятимемо на слизькому шляху до війни, якщо ми нічого не зробимо для України", – сказав він.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що саміт НАТО у Вашингтоні в липні повинен забезпечити "прокладання мосту" до членства України в Альянсі.

Перед тим посол США при НАТО заявила, що на зустрічі лідерів Північноатлантичного альянсу у Вашингтоні будуть важливі зміни формулювань щодо перспективи членства України у НАТО.

Вона повідомила, що в НАТО дійшли згоди про необхідність дати політичний сигнал щодо наближення України до Альянсу.