Міністр оборони Британії: ми не будемо підштовхувати Україну до несправедливого миру

Міністр оборони Британії Грант Шаппс заявив, що Лондон ніколи не буде підштовхувати Україну до переговорів та мирної угоди з Росією, оскільки рішення про це – справа виключно України.

Як пише "Європейська правда", його слова наводить Politico.

Коментар Шаппса стосувався матеріалу Sunday Times з посиланням на джерела про те, що очільник МЗС Британії Девід Кемерон нібито переконував Трампа, що нова допомога від США допоможе Україні утримати лінію фронту і створить передумови для того, щоб обидві сторони були зацікавлені домовлятися про припинення війни.

"Немає ніякого сенсу у тому, щоби Британія намагалася переконати Україну, під тиском чи в інший спосіб, погодитися поступитись частиною своєї території. Це справа виключно України", – наголосив Шаппс.

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"Це правильно, що ми надаємо і військову допомогу, і чітку моральну оцінку, що коли автократ здійснює вторгнення у сусідню демократичну країну – це завжди неприйнятно. Ми маємо цілковито підтримувати Україну, щоб вигнати Росію з усієї української території", – зазначив Грант Шаппс.

Прем’єр Британії Ріші Сунак, коли його запитали про ці чутки у пресі, сказав, що не бачив публікацію, але наголосив, що позиція Лондона не змінилася і що "Путін повинен зазнати поразки".

Також у вівторок стало відомо, що до Києва приїхала делегація від Лейборитської партії, якій прогнозують перемогу на наступних парламентських виборах у Британії. Її посадовці, відповіданні за питання у сфері оборони і закордонних справ запевнили, що партія рішуче налаштована продовжувати підтримку України.

На початку травня глава МЗС Британії Девід Кемерон під час візиту до Києва заявив, що Україна має право використовувати надану Лондоном зброю для завдання ударів по цілях на території Росії.