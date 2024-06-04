Байден не считает предложение РФ о прекращении войны лучшим вариантом для Украины

Президент США Джо Байден не считает потенциальное предложение РФ о прекращении войны лучшим вариантом для Украины.

Об этом он сказал в интервью TIME, сообщает "Европейская правда".

Отвечая на вопрос, является ли предложение России о прекращении войны в Украине лучшим вариантом, на который Украина может надеяться на данный момент, Байден сказал: "Нет, это не так".

Он призвал не забывать тот факт, что российская армия была фактически "разгромлена".

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Также президент США подчеркнул, что сейчас НАТО намного сильнее, чем когда Байден вступил в должность. По его словам, это снова самый сильный альянс в истории мира.

Он призвал не пренебрегать тем, какими будут последствия успеха России в Украине.

"Это часть восстановления Советского Союза. Вот о чем идет речь. Он (Путин) хочет вернуться к тем временам, когда существовал НАТО и была другая организация, к которой принадлежала Польша, и к которой все принадлежали. Вот о чем идет речь", – отметил Байден.

По его словам, США потратили много денег в Украине, но Европа потратила больше денег, чем Соединенные Штаты.

"Европа потратила больше денег, чем Соединенные Штаты, вместе Европа потратила больше денег на борьбу с Россией", – подчеркнул Байден.

Джо Байден также заявил, что мир в Украине означает обеспечение того, что Россия никогда не сможет оккупировать Украину. Однако, по его словам, это не означает членство в НАТО для Украины.

Напомним, министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Лондон никогда не будет подталкивать Украину к переговорам и мирному соглашению с Россией, поскольку решение об этом – дело исключительно Украины.