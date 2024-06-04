Під час пожежі на 400-річній біржі Копенгагена вдалося врятувати понад 90% культурної спадщини

Через сім тижнів після того, як близько половини 400-річної фондової біржі Копенгагена було знищено у пожежі, міністр культури Данії Якоб Енгель-Шмідт заявив, що понад 90% культурних об'єктів будівлі було врятовано від вогню.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю Associated Press.

"Люди з пожежної бригади, працівники та волонтери, які просто виходили на вулиці, допомагали рятувати твори мистецтва. Від вогню було врятовано понад 350 артефактів і картин", – сказав Енгель-Шмідт.

За його словами, деякі предмети не вдалося врятувати, зокрема, скульптуру, яку рятувальники не змогли підняти, а також картини, намальовані безпосередньо на стінах будівлі. Скульптура була копією роботи данського художника-неокласика Бертела Товальдсена, присвяченої королю Крістіану IV, який помер у 1648 році. Саме монархові приписують будівництво Старої біржі.

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Врятовані об'єкти зараз зберігаються в сучасному кондиціонованому складі Національного музею у Вінге поблизу Фредерікссунда, приблизно за 35 кілометрів на північний захід від Копенгагена. Сховище оточене парканами, ровами та товстими бетонними стінами.

"Деякі з 170 картин зараз реставруються. Інші знаходяться в дуже хорошій якості і будуть передані в оренду різним музеям в найближчі місяці, щоб громадськість і данський народ могли знову насолоджуватися ними", – сказав міністр.

Причина пожежі 16 квітня все ще розслідується, але вважається, що вона почалася на даху, коли він був оточений риштуваннями через триваючі ремонтні роботи. Через два дні велика частина зовнішньої стіни будівлі обвалилася всередину.

Раніше власник будівлі данська торгова палата заявила, що біржу Берсен, де сталася руйнівна пожежа, відбудують.