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Во время пожара на 400-летней бирже Копенгагена удалось спасти более 90% культурного наследия

Новости — Вторник, 4 июня 2024, 19:25 — Иванна Костина

Через семь недель после того, как около половины 400-летней фондовой биржи Копенгагена было уничтожено в пожаре, министр культуры Дании Якоб Энгель-Шмидт заявил, что более 90% культурных объектов здания было спасено от огня.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью Associated Press.

"Люди из пожарной бригады, работники и волонтеры, которые просто выходили на улицы, помогали спасать произведения искусства. От огня было спасено более 350 артефактов и картин", – сказал Энгель-Шмидт.

По его словам, некоторые предметы не удалось спасти, в частности, скульптуру, которую спасатели не смогли поднять, а также картины, нарисованные непосредственно на стенах здания. Скульптура была копией работы датского художника-неоклассика Бертела Товальдсена, посвященной королю Кристиану IV, который умер в 1648 году. Именно монарху приписывают строительство Старой биржи.

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Спасенные объекты сейчас хранятся в современном кондиционированном складе Национального музея в Винге вблизи Фредерикссунда, примерно в 35 километрах к северо-западу от Копенгагена. Хранилище окружено заборами, рвами и толстыми бетонными стенами.

"Некоторые из 170 картин сейчас реставрируются. Другие находятся в очень хорошем качестве и будут переданы в аренду различным музеям в ближайшие месяцы, чтобы общественность и датский народ могли снова наслаждаться ими", – сказал министр.

Причина пожара 16 апреля все еще расследуется, но считается, что он начался на крыше, когда она была окружена лесами из-за продолжающихся ремонтных работ. Через два дня большая часть внешней стены здания обвалилась внутрь.

Ранее владелец здания датская торговая палата заявила, что биржу Берсен, где произошел разрушительный пожар, отстроят.

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Дания
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