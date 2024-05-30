Норвегія може запропонувати сотням українських біженців залишити країну

Норвезький Директорат з питань імміграції (UDI) розпочинає індивідуальний розгляд клопотань про надання притулку від українців, які на момент початку широкомасштабної війни не проживали на батьківщині.

Як пише "Європейська правда", про це заявила міністерка юстиції та надзвичайних ситуацій Емілія Енгер Мель, повідомляє NRK.

Йдеться про кількість від 800 до тисячі осіб, яким можуть запропонувати залишити Норвегію. Осло вже зробив кілька кроків, щоб зробити приплив українських біженців більш керованим.

"Новим є те, що ми починаємо з індивідуального розгляду справ. Це робиться шляхом оцінки ситуації, в якій опинилася людина. Серед іншого – звідки вона приїхала", – заявила Мель.

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В електронному листі до NRK імміграційна служба зазначає, що серед українців, чиї справи про надання притулку розглядаються сьогодні, 370 (47%) – це чоловіки призовного віку, яким від 18 до 60 років.

Водночас міністерство юстиції у своєму листі заявило, що ризик бути відправленим на війну проти Росії в принципі не дає підстав для проживання в Норвегії.

"Призов і служба у зв'язку з війною не є обставинами, які самі по собі дають підстави для отримання притулку в Норвегії. Однак це має оцінюватися конкретно в кожному окремому випадку", – йдеться в повідомленні відомства.

За словами Мель, Осло бачить, що Норвегія приймає набагато більше шукачів притулку, ніж її сусіди.

"Тому ми посилили контроль. Зараз ця пропорція знизилася з 60% до близько 35%, і ми все ще розглядаємо можливість його подальшого посилення", – резюмувала вона.

Раніше у Норвегії офіс губернатора Осло і Вікена заявив, що скасовує рішення міської ради Драммена приймати лише українських біженців, заявивши, що це суперечить норвезькій конституції та законам про дискримінацію в скандинавській країні.

Рада зіткнулася з широкою критикою в Норвегії після того, як 13 лютого прийняла рішення приймати лише українських біженців. До третини населення Драммена є іммігрантами або мають іммігрантське походження.

Нагадаємо, що норвезький уряд уже двічі за останні місяці посилював умови прийняття біженців з України, посилаючись на неможливість забезпечити таку велику кількість людей.