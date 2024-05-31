У Молдові достроково підвищили у званні поліцейського, який не взяв хабар в українця

Голова інспекторату поліції одного з районів Кишинева Серджіу Русу отримав дострокове підвищення у званні після того, як відмовився від хабара у 20 тисяч доларів і викрив громадянина України, який намагався його підкупити.

Про це 31 травня повідомило Міністерство внутрішніх справ Молдови, пише "Європейська правда".

У п'ятницю правоохоронці повідомили про затримання іноземця, який пропонував голові інспекторату поліції Кишинева 20 тисяч доларів за звільнення його нелегального бізнесу від перевірок.

Затриманий, який виявився громадянином України, діяв разом зі спільниками, повідомила поліція Молдови. Його затримали на 72 години.

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Міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Єфрос після цього оголосив про дострокове підвищення у званні Серджіу Русу.

Фото: МВС Молдови

"Серджіу Русу довів, що в системі внутрішніх справ працюють чесні люди. Корупція становить серйозну загрозу безпеці. Своїм прикладом ми маємо продемонструвати, що можемо викорінити цю проблему", – прокоментував Єфрос.

Раніше в Молдові не раз повідомляли про затримання українців, які незаконно перетнули державний кордон.

А в сусідній Румунії цього тижня затримали жебрака, який хотів дати поліцейському хабара.