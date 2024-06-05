Литва отримала партію військових позашляховиків вартістю 32 млн євро

Збройні сили Литви отримали військові позашляховики Mercedes-Benz G 350.

Про це повідомило Міністерство оборони Литви, пише "Європейська правда".

Як зазначили у відомстві, ці автомобілі будуть використовуватися для виконання завдань мирного часу, тилової логістики та інших операцій.

Контракт на придбання позашляховиків був підписаний у 2022 році, перша партія була доставлена до армійського автопарку восени минулого року, а решта отримана зараз.

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Загальна вартість контракту на поставку позашляховиків становить близько 32 мільйонів євро.

Раніше уряд Литви виділив 1,5 мільйона євро на закупівлю 100 квадрокоптерів для Стрілецької спілки – парамілітарної організації, яка є третьою ланкою оборони в країні.

Минулого тижня Збройні сили Литви отримали ракети Bolide для системи протиповітряної оборони ближнього радіуса дії RBS-70 шведського виробництва.