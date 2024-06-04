Литва закупить 100 дронів для державної парамілітарної організації

Уряд Литви виділив 1,5 мільйона євро на закупівлю 100 квадрокоптерів для Стрілецької спілки – парамілітарної організації, яка є третьою ланкою оборони в країні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

Уряд балтійської країни схвалив виділення коштів для розвитку потенціалу безпілотників у воєнізованій організації, що фінансується державою.

За словами командувача Стрілецької спілки Лінаса Ідзеліса, кошти надійдуть до агентства оборонного майна, яке має закупити понад 100 розвідувальних багатофункціональних квадрокоптерів на основі технічних специфікацій, розроблених організацією.

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"Після того, як це обладнання надійде до Стрілецької спілки Литви, ми плануємо екіпірувати операторів дронів у бойових частинах та комендатурах", – сказав він.

Він зазначив, що після навчання особового складу квадрокоптери можна буде побачити на навчаннях, організованих Стрілецькою спілкою та Збройними силами Литви.

Фінансування Стрілецької спілки є частиною плану, оприлюдненого міністерством оборони країни.

План під назвою "Екосистема дронів Литви" також передбачає запуск у вересні курсів операторів безпілотників у Військовій академії, створення реєстру операторів дронів, сприяння місцевим виробникам та організацію клубів операторів безпілотників.

Навесні повідомляли, що Литва не планує створювати окремий рід військ для безпілотників.

Раніше стало відомо, що Збройні сили Литви планують протягом трьох років розвинути потенціал розвідувальних дронів та закуповують бойові безпілотні літальні апарати (БПЛА) як невід'ємну частину протитанкової оборони.

Колишній міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявляв, що вже наприкінці року в країні може розпочатися серійне виробництво бойових дронів власної розробки і комплектації.

Перед цим президент Литви Гітанас Науседа розкритикував військових країни за недостатню увагу до можливостей безпілотників, заявивши, що вони відіграють вирішальну роль у загальній оборонній стратегії.