Литва получила партию военных внедорожников стоимостью 32 млн евро

Вооруженные силы Литвы получили военные внедорожники Mercedes-Benz G 350.

Об этом сообщило Министерство обороны Литвы, пишет "Европейская правда".

Как отметили в ведомстве, эти автомобили будут использоваться для выполнения задач мирного времени, тыловой логистики и других операций.

ФОТО:МИНОБОРОНЫ ЛИТВЫ

Контракт на приобретение внедорожников был подписан в 2022 году, первая партия была доставлена в армейский автопарк осенью прошлого года, а остальные получены сейчас.

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Общая стоимость контракта на поставку внедорожников составляет около 32 млн евро.

Ранее правительство Литвы выделило 1,5 млн евро на закупку 100 квадрокоптеров для Стрелкового союза – парамилитарной организации, которая является третьим звеном обороны в стране.

На прошлой неделе Вооруженные силы Литвы получили ракеты Bolide для системы противовоздушной обороны ближнего радиуса действия RBS-70 шведского производства.