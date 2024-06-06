Топгенерал НАТО закликав союзників нарощувати виробництво військової техніки

Командувач силами НАТО в Європі Крістофер Каволі заявив, що країни НАТО "готові до колективної територіальної оборони", але потребують більше військової техніки.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в інтерв'ю AFP.

У той час як країни Альянсу відзначають 80 років з дня висадки у Нормандії, яка поклала початок звільненню Франції від нацистської окупації, Каволі звернув увагу на російське вторгнення в Україну і потенційну майбутню загрозу з боку Москви для країн-членів НАТО.

НАТО "готовий до колективної територіальної оборони", заявив Каволі в Нормандії.

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Він згадав про масштабні навчання Steadfast Defender 2024, в яких з січня по травень брали участь 90 тисяч військовослужбовців НАТО з багатьох європейських країн.

"За останні два роки ми повністю змістили наш фокус. Раніше ми проводили операції за межами регіону, тепер ми зосереджені на захисті території Альянсу", – сказав Каволі.

Але "коли мова йде про військову техніку... нам потрібно будувати більше, нам потрібно розширювати нашу промислову базу", додав він.

Вторгнення Росії в Україну продемонструвало величезний апетит сучасних конфліктів до боєприпасів та іншого обладнання.

Однак оборонним виробникам потрібен час, щоб наростити випуск продукції – від артилерійських снарядів до транспортних засобів і безпілотних літальних апаратів.

"Нам потрібно швидше виробляти техніку. Я думаю, що всі країни Альянсу це розуміють і працюють над цим", – сказав Каволі.

Раніше голова Збройних сил Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен висловив переконання, що "вікно можливостей" Північноатлантичного альянсу для підготовки до можливого протистояння з Росією зменшилось до двох-трьох років.

Низка європейських країн НАТО раніше попереджала про ризик агресії РФ у найближчому майбутньому.

Зокрема, на думку польського президента Анджея Дуди, Росія може незабаром мати такий військовий потенціал, що зможе напасти на НАТО вже у 2026-27 роках.