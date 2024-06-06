НАТО планує розширити технологічну співпрацю та обмін розвідданими з Україною

Північноатлантичний альянс і Україна планують підписати угоду про розширення співпраці у сфері оборонних технологій та обміні розвідданими про можливості Росії в галузі радіоелектронної боротьби.

Про це журналістам повідомив помічник генерального секретаря НАТО Девід ван Веел, пише "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Як оголосив ван Веел, угода, яка запроваджує нові стандарти для обміну інформацією між Україною та НАТО, зокрема про ланцюги постачання безпілотників, буде фіналізована до саміту Альянсу у Вашингтоні.

Одна з цілей угоди – допомогти Україні стати масштабним постачальником технологій після закінчення війни, а для НАТО йдеться і про наслідування деяких прикладів швидкого впровадження і розгортання військових технологій.

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"Українці впроваджують інновації на дуже високій швидкості. Але, звичайно, росіяни не дурні. Це означає, що інновації на полі бою не є статичною річчю. Це більше схоже на шахи", – вважає помічник генсека НАТО.

Заява ван Веела пролунала на першому Форумі оборонних інновацій Україна-НАТО, який відбувся в Кракові на початку тижня і в якому взяли участь представники 17 країни, зокрема України, Бельгії та США.

Головною темою заходу було те, як протидіяти постійному глушінню Росією глобальної системи позиціонування GPS, що зробило неефективними деякі українські безпілотники та іноземну високоточну зброю.

Це особливо актуально з огляду на те, що низка західних держав дозволили використовувати свою зброю для ударів по території Росії.

При цьому Київ хоче домовитись про розширення сфери дії цього дозволу.