У Пентагоні оголосили вміст нового пакета військової допомоги для України
Новини — П'ятниця, 7 червня 2024, 15:44 —
Пентагон офіційно повідомив про вміст нового пакета військової допомоги для України вартістю у 225 млн доларів, який анонсував президент США Джо Байден.
Про це йдеться у заяві американського оборонного відомства, пише "Європейська правда".
Як зазначили у Пентагоні, пакет надасть Україні додаткові можливості для задоволення її найнагальніших потреб на полі бою.
До пакета, зокрема, увійшли:
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- ракети для систем протиповітряної оборони HAWK;
- зенітні ракети Stinger;
- боєприпаси для ракетних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
- 155-мм гаубиці;
- 155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси;
- 81-мм мінометні міни;
- бронетранспортери М113;
- причепи для перевезення важкого обладнання;
- берегові та річкові патрульні катери;
- протитанкові ракетні комплекси TOW;
- протитанкові комплекси Javelin та AT-4;
- набої та гранати для стрілецької зброї;
- боєприпаси для підриву;
- прилади нічного бачення; та запасні частини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.
Раніше Байден на переговорах із Володимиром Зеленським оголосив про новий пакет допомоги Україні у розмірі 225 мільйонів доларів.
Крім того, американський президент після надання обмеженого дозволу Україні використовувати американську зброю для ударів по території Росії висловив опозицію потенційним ударам зброєю США вглибині російської території.
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