Укр Рус Eng

В Пентагоне объявили содержание нового пакета военной помощи для Украины

Новости — Пятница, 7 июня 2024, 15:44 — Ирина Кутелева

Пентагон официально сообщил о содержании нового пакета военной помощи для Украины стоимостью 225 млн долларов, который анонсировал президент США Джо Байден.

Об этом говорится в заявлении американского оборонного ведомства, пишет "Европейская правда".

Как отметили в Пентагоне, пакет предоставит Украине дополнительные возможности для удовлетворения ее насущных потребностей на поле боя.

В пакет, в частности, вошли:

Реклама:
  • ракеты для систем противовоздушной обороны HAWK;
  • зенитные ракеты Stinger;
  • боеприпасы для реактивных артиллерийских систем HIMARS;
  • 155-мм гаубицы;
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;
  • 81-мм минометные мины;
  • бронетранспортеры М113;
  • прицепы для перевозки тяжелого оборудования;
  • береговые и речные патрульные катера;
  • противотанковые ракетные комплексы TOW;
  • противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
  • патроны для стрелкового оружия и гранаты;
  • боеприпасы для подрыва;
  • приборы ночного видения;
  • запчасти, средства технического обслуживания и другое вспомогательное оборудование.

Ранее Байден на переговорах с Владимиром Зеленским объявил о новом пакете помощи Украине в размере 225 млн долларов.

Кроме того, американский президент после предоставления ограниченного разрешения Украине использовать американское оружие для ударов по территории России выразил оппозицию потенциальным ударам оружием США вглубь российской территории.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
США Война с РФ Оружие ВСУ
Реклама: