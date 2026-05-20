Каллас: погрози Росії країнам Балтії – ознака слабкості, а не сили

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас засудила погрози Росії на адресу балтійських держав, назвавши звинувачення з боку Москви "повною нісенітницею".

Про це Каллас написала на платформі X, передає "Європейська правда".

Посадовиця коментувала нещодавні заяви російської Служби зовнішньої розвідки, яка заявила про нібито плани України запускати дрони по цілях у Росії безпосередньо з латвійської території Латвії, додавши до цього погрози, що РФ "відомі координати центрів ухвалення рішень у Латвії".

Каллас назвала ці повідомлення ознакою слабкості Москви.

"Твердження про те, що країни Балтії дозволяють Україні користуватися своїм повітряним простором, – це повна нісенітниця, і Росія це добре знає. Погрози Москви на адресу країн Балтії є не ознакою сили, а слабкості", – написала вона.

Глава європейської дипломатії заявила, що цими погрозами Росія намагається залякати ЄС, та закликала європейські країни посилити свою підтримку України.

"Росія зазнає поразки на полі бою в Україні й намагається залякати нас, щоб ми зменшили нашу підтримку України. Правильна реакція полягає в тому, щоб зробити навпаки: посилити нашу підтримку України та ще більше зміцнити оборону Європи", – додала вона.

Перед цим президент Європейської ради Антоніу Кошта засудив провокації та погрози Росії на адресу країн Балтії, назвавши їх загрозою для всього ЄС.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що звинувачення Росії на адресу Латвії щодо нібито надання свого повітряного простору для українських атак є "сміховинними", і у РФ про це знають.

Повідомлялося, що зранку 20 травня у деяких районах Литви оголошували повітряну тривогу після того, як у повітряному просторі поблизу кордону зафіксували появу дрона. Наразі незрозуміло, чи залетів на територію країни ймовірний безпілотник, який став причиною оголошення тривоги.

У прикордонних з РФ районах Латвії у ці ж години також оголошували повітряну тривогу – вже другий день поспіль.