Bloomberg: Німеччина може пообіцяти Україні ще одну систему ППО Patriot

Німецький уряд розглядає можливість відправки Україні ще однієї – вже четвертої за ліком зенітно-ракетної батареї Patriot для посилення української протиповітряної оборони.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо агентству Bloomberg.

Передбачається, що нова батарея ЗРК Patriot від Німеччини доповнить попередні три, які Німеччина вже передала або обіцяла передати в Україну навесні, коли Росія посилила ракетні удари по Україні.

Джерела Bloomberg, однак, уточнили, що Берлін поки не ухвалив остаточного рішення.

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У травні Німеччина повідомила про початок навчань українського екіпажу на третій системі ППО Patriot, яку отримає Київ.

Вона також очолила ініціативу з пошуку засобів протиповітряної оборони для України по всьому світу.

Деякі держави, зокрема США та Румунія, розглядають можливість надання Україні по одній батареї Patriot, а Італія має намір надіслати систему SAMP/T після саміту "Групи семи" у червні.

Крім того, Нідерланди оголосили про складання системи Patriot з основних компонентів і запасних частин, наданих союзниками, з метою якнайшвидшого введення її в експлуатацію в Україні.