Незвична ДТП у Польщі: Поліцейське авто пошкодило на трасі вертоліт рятувальників

У Польщі поліцейський автомобіль пошкодив вертоліт Повітряної служби порятунку, який приземлився на місці аварії на автомагістралі A2.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Зіткнення між поліцейським автомобілем і вертольоту сталося поблизу познанської розв'язки Кшесіни. Вертоліт Повітряної служби порятунку викликали туди у зв'язку з нещасним випадком з мотоциклістом.

Коли медики надавали допомогу постраждалому мотоциклісту, водій поліцейського авто проігнорував дорожній знак, в'їхав під несучий гвинт вертольота і зачепив його антенами.

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На лопатях гвинта є сліди пошкоджень. Співробітник поліції не відреагував на сигнали пілота і поїхав з місця зіткнення.

Вертоліт очікує на автодорозі. Екіпаж очікує прибуття механіка для оцінки пошкоджень. Також вертоліт підтримує зв'язок з виробником машини. Чи зможе вертоліт вилетіти після технічного огляду, поки невідомо.

Прессекретарка Повітряної служби порятунку Юстина Сочацька повідомила, що мотоцикліста, який постраждав в аварії, врятувати не вдалося.

Нагадаємо, в грудні у Мадриді на кільцеву дорогу впав вертоліт, у результаті інциденту три людини отримали поранення.