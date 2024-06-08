Необычное ДТП в Польше: Полицейское авто повредило на трассе вертолет спасателей

В Польше полицейский автомобиль повредил вертолет Воздушной службы спасения, который приземлился на месте аварии на автомагистрали A2.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Столкновение между полицейским автомобилем и вертолета произошло вблизи познанской развязки Кшесины. Вертолет Воздушной службы спасения вызвали туда в связи с несчастным случаем с мотоциклистом.

Когда медики оказывали помощь пострадавшему мотоциклисту, водитель полицейского авто проигнорировал дорожный знак, въехал под несущий винт вертолета и задел его антеннами.

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На лопастях винта есть следы повреждений. Сотрудник полиции не отреагировал на сигналы пилота и уехал с места столкновения.

Вертолет ожидает на автодороге. Экипаж ожидает прибытия механика для оценки повреждений. Также вертолет поддерживает связь с производителем машины. Сможет ли вертолет вылететь после технического осмотра, пока неизвестно.

Пресс-секретарь Воздушной службы спасения Юстина Сочацкая сообщила, что мотоциклиста, который пострадал в аварии, спасти не удалось.

Напомним, в декабре в Мадриде на кольцевую дорогу упал вертолет, в результате инцидента три человека получили ранения.