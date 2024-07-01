Президент України Володимир Зеленський привітав Угорщину з початком головування у ЄС та подякував Бельгії, за лідерства якої сталася низка вкрай важливих для України подій.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у своєму X (Twitter).

Зеленський привітав Угорщину з початком півріччя головування у Раді ЄС.

"Бажаю угорському головуванню успіхів у просуванні наших спільних європейських цінностей, цілей та інтересів. На шляху до ЄС Україна готова долучитися до цих зусиль і сприяти зміцненню нашої Європи", – написав Зеленський.

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Він також висловив подяку Бельгії та її прем’єр-міністру Александру де Кроо, зазначивши, що це головування країни стало "історичним".

Congratulations to Hungary on taking over the Presidency of the EU. I wish @HU24EU effectiveness in promoting our shared European values, goals, and interests. While advancing on its path to the EU, Ukraine is ready to contribute to these efforts and strengthen our Europe. – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 1, 2024

"За цей час були здійснені значні кроки для зміцнення всієї Європи: переговори про вступ України до ЄС, 50-мільярдна програма Ukraine Facility, важливі дії щодо використання заморожених російських активів, два пакети санкцій, а також Фонд допомоги Україні в межах Європейського фонду миру. Саме такі сміливі рішення потрібні в ці складні часи", – зазначив президент.

Нагадаємо, угорське головування назвало своїми сімома пріоритетами підвищення конкурентоздатності економіки ЄС, зміцнення оборонної політики, визначення курсу "політики згуртованості" (вирівнювання рівня розвитку різних країн Євросоюзу), просування "орієнтованої на фермерів" політики у сфері сільського господарства, реагування на "демографічні виклики" та забезпечення "послідовної та заснованої на заслугах політики розширення".

Невдовзі перед початком головування прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що ЄС занепадає і брюссельські посадовці "нагадують йому комуністів", а перед тим назвав "ганебним пактом" домовленість європейських партій про розподіл топпосад у ЄС.

За інформацією "ЄвроПравди", Орбан уже наступного тижня може зустрітися з Володимиром Зеленським, можливо, в Україні, аби зробити крок до налагодження відносин між Києвом і Будапештом під тиском з боку ЄС.

Детально про це – у статті "Європейської правди" Саміт з українським акцентом: як у ЄС "мирили" Орбана із Зеленським і ділили посади.