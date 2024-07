Президент України Володимир Зеленський привітав Угорщину з початком головування у ЄС та подякував Бельгії, за лідерства якої сталася низка вкрай важливих для України подій.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у своєму X (Twitter).

Зеленський привітав Угорщину з початком півріччя головування у Раді ЄС.

"Бажаю угорському головуванню успіхів у просуванні наших спільних європейських цінностей, цілей та інтересів. На шляху до ЄС Україна готова долучитися до цих зусиль і сприяти зміцненню нашої Європи", – написав Зеленський.

Він також висловив подяку Бельгії та її прем’єр-міністру Александру де Кроо, зазначивши, що це головування країни стало "історичним".

Congratulations to Hungary on taking over the Presidency of the EU. I wish @HU24EU effectiveness in promoting our shared European values, goals, and interests. While advancing on its path to the EU, Ukraine is ready to contribute to these efforts and strengthen our Europe.