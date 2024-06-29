Орбан написав статтю, де пообурювався через угоду про нове керівництво ЄС

Глава угорського уряду Віктор Орбан опублікував статтю, у якій назвав "ганебним пактом" домовленість Європейської народної партії (ЄНП), соціал-демократів та лібералів про розподіл топ-посад у ЄС.

Стаття Орбана під назвою "Зрада і редизайн" вийшла в угорському виданні Magyar Nemzet 29 червня, пише "Європейська правда".

Орбан зазначив, що Європейська народна партія виграла вибори до Європарламенту, проводячи кампанію за зміни, але "тепер, порушуючи своє слово, вони об’єдналися з соціалістами та лібералами, які наражають Європу на серйозну небезпеку".

"ЄНП і ліві партії просто проігнорували волю європейського народу і уклали ганебний пакт, який дозволив їм розділити владу. Це відверте зловживання мандатом, наданим їм виборцями.

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Дійсно, провоєнну коаліцію було відновлено з єдиною метою – утримати при владі ту саму брюссельську еліту, яка занурила Європу в кризу, принаймні ще на п’ять років", – заявив Віктор Орбан.

Він додав, що "від нас, європейських правих", залежить виконання волі європейських виборців, тому він пообіцяв продовжити розвивати співпрацю між європейськими правими партіями.

"Праві партії повинні створити сильні європейські парламентські групи, а потім розвивати співпрацю між цими групами. У неділю відбудуться дві вирішальні події, тож варто звернути увагу на Париж і Відень", – відзначив Орбан.

"Якщо все піде за планом і нам допоможе господь, то до кінця року патріоти матимуть більшість у західному світі", – додав він, відзначаючи також "великий крок до змін", який напередодні зробили США.

Нагадаємо, глави держав та урядів Європейського Союзу дійшли згоди щодо розподілу посад у блоці на наступний політичний термін. Детально "ЄвроПравда" писала про це у статті.

Віктор Орбан на саміті ЄС виступив проти усіх запропонованих кандидатур.