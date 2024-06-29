Орбан перед головуванням у ЄС написав про занепад Євросоюзу та згадав про комуністів

Глава угорського уряду Віктор Орбан, чия країна починає з 1 липня піврічне головування у Раді ЄС, заявив, що Європейський Союз занепадає, у той час як брюссельські посадовці нагадують йому комуністів.

Про це Орбан написав у статті під назвою "Зрада і редизайн", яка вийшла в угорському виданні Magyar Nemzet 29 червня, пише "Європейська правда".

Орбан у своєму вкрай критичному матеріалі на адресу європейських політиків і посадовців заявив, що Європа переживає кризу, а "християнська цивілізація, яка є основою нашого життя", зникає.

"Європейський Союз також занепадає. Глобальна економічна вага континенту неухильно і значно зменшилася за останні три десятиліття. Європейський порядок випаровується на наших очах, з постійною загрозою тероризму та погіршенням громадської безпеки", – переконує глава угорського уряду.

Реклама:

Він звинуватив у всіх проблемах брюссельську бюрократію, яка, за його словами, "живе в мильній бульбашці" і за останні роки зробила багато серйозних політичних помилок.

"Європа все ближче дрейфує до війни, від якої континент нічого не виграє і все втрачає. Проте ми щодня бачимо, що немає нічого, на що б вони не пішли – немає нічого надто дорогого – коли йдеться про війну. Брюссельські бюрократи хочуть цієї війни, вони вважають її своєю власною, і вони хочуть перемогти Росію. Вони спалюють гроші європейців на підтримку України", – поскаржився Віктор Орбан.

Він звинуватив Брюссель у тому, що це нібито він завдав удару європейським компаніям санкціями, а мільйони європейських громадян опинилися в економічній скруті через інфляцію.

"Проте брюссельські бюрократи безсумнівно досягли успіху в одному: послабленні національних держав і посиленні власної влади. Ця еліта викликає в пам'яті (старих) комуністів. Вони не дбають про інтереси людей, а навпаки, нав'язують їм власний порядок денний. Їхньою нинішньою одержимістю є токсичне рагу із зеленої політики та змішаного суспільства", – заявив глава уряду Угорщини.

У цьому ж матеріалі Орбан назвав "ганебним пактом" домовленість європейських партій про розподіл топ-посад у ЄС.

Нагадаємо, глави держав та урядів Європейського Союзу дійшли згоди щодо розподілу посад у блоці на наступний політичний термін. Детально "ЄвроПравда" писала про це у статті.

Угорщина з понеділка починає північне головування у Раді ЄС, маючи напружені відносини з багатьма країнами-членами і регулярно критикуючи Брюссель.