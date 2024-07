Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Венгрию с началом председательства в ЕС и поблагодарил Бельгию, при лидерстве которой произошел ряд крайне важных для Украины событий.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в своем X (Twitter).

Зеленский поздравил Венгрию с началом полугодия председательства в Совете ЕС.

"Желаю венгерскому председательству успехов в продвижении наших общих европейских ценностей, целей и интересов. На пути в ЕС Украина готова присоединиться к этим усилиям и способствовать укреплению нашей Европы", – написал Зеленский.

Он также выразил благодарность Бельгии и ее премьер-министру Александру де Кроо, отметив, что это председательство страны стало "историческим".

Congratulations to Hungary on taking over the Presidency of the EU. I wish @HU24EU effectiveness in promoting our shared European values, goals, and interests. While advancing on its path to the EU, Ukraine is ready to contribute to these efforts and strengthen our Europe.