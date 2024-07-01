Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Венгрию с началом председательства в ЕС и поблагодарил Бельгию, при лидерстве которой произошел ряд крайне важных для Украины событий.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в своем X (Twitter).

Зеленский поздравил Венгрию с началом полугодия председательства в Совете ЕС.

"Желаю венгерскому председательству успехов в продвижении наших общих европейских ценностей, целей и интересов. На пути в ЕС Украина готова присоединиться к этим усилиям и способствовать укреплению нашей Европы", – написал Зеленский.

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Он также выразил благодарность Бельгии и ее премьер-министру Александру де Кроо, отметив, что это председательство страны стало "историческим".

Congratulations to Hungary on taking over the Presidency of the EU. I wish @HU24EU effectiveness in promoting our shared European values, goals, and interests. While advancing on its path to the EU, Ukraine is ready to contribute to these efforts and strengthen our Europe. – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 1, 2024

"За это время были осуществлены значительные шаги для укрепления всей Европы: переговоры о вступлении Украины в ЕС, 50-миллиардная программа Ukraine Facility, важные действия по использованию замороженных российских активов, два пакета санкций, а также Фонд помощи Украине в рамках Европейского фонда мира. Именно такие смелые решения нужны в эти сложные времена", – отметил президент.

Напомним, венгерское председательство назвало своими семью приоритетами повышение конкурентоспособности экономики ЕС, укрепление оборонной политики, определение курса "политики сплоченности" (выравнивание уровня развития разных стран Евросоюза), продвижение "ориентированной на фермеров" политики в сфере сельского хозяйства, реагирование на "демографические вызовы" и обеспечение "последовательной и основанной на заслугах политики расширения".

Незадолго до начала председательства премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС приходит в упадок и брюссельские чиновники "напоминают ему коммунистов", а перед тем назвал "позорным пактом" договоренность европейских партий о распределении топ-должностей в ЕС.

По информации "ЕвроПравды", Орбан уже на следующей неделе может встретиться с Владимиром Зеленским, возможно, в Украине, чтобы сделать шаг к налаживанию отношений между Киевом и Будапештом под давлением со стороны ЕС.

Подробно об этом – в статье "Европейской правды" Саммит с украинским акцентом: как в ЕС "мирили" Орбана с Зеленским и делили должности.