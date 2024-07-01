Угорщина почала піврічне головування у Раді ЄС

З 1 липня головування у Раді Європейського Союзу на наступні пів року перейшло від Бельгії до Угорщини, це друге її головування в цьому органі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Головування в Раді ЄС, як відомо, змінюється за ротаційним принципом кожні шість місяців. Угорське головування триватиме у липні-грудні 2024 року, після чого перейде до Польщі.

Угорське головування назвало своїми сімома пріоритетами підвищення конкурентоздатності економіки ЄС, зміцнення оборонної політики, визначення курсу "політики згуртованості" (вирівнювання рівня розвитку різних країн Євросоюзу), просування "орієнтованої на фермерів" політики у сфері сільського господарства, реагування на "демографічні виклики" та забезпечення "послідовної та заснованої на заслугах політики розширення".

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Понад пів року тому прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сказав, що угорське головування в Раді Європейського Союзу в другій половині 2024 року буде "більше миротворчим", а його метою є "окупувати Брюссель".

Невдовзі перед початком головування угорський лідер заявив, що Європейський Союз занепадає, у той час як брюссельські посадовці "нагадують йому комуністів", а перед тим назвав "ганебним пактом" домовленість європейських партій про розподіл топпосад у ЄС.

За інформацією "ЄвроПравди", Орбан уже наступного тижня може зустрітися з Володимиром Зеленським, можливо, в Україні, аби зробити крок до налагодження відносин між Києвом і Будапештом під тиском з боку ЄС.

Нагадаємо, за головування Бельгії відбулися кілька визначальних для України подій у відносинах з ЄС: відбувся запуск переговорів про вступ, а також була підписана безпекова угода між Україною і Євросоюзом у продовження так званої вільнюської декларації G7.

Крім того, затвердили 14-й пакет санкцій проти РФ, які вперше після повномасштабного вторгнення Росії в Україну передбачають санкції проти російського газу.