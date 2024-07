Туск виступив із застереженням після перемоги ультраправих у Франції

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск виступив із застереженням після перемоги ультраправого "Національного об’єднання" у першому турі парламентських виборів у Франції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомляє X (Twitter).

Натякаючи на ультраправі сили, очільник польського уряду попередив, що вони об'єднають зусилля в Європейському парламенті.

They love Putin, money and power without control. And they are already in power or are reaching for it in the East or West of Europe. They are joining ranks in the European Parliament. In Poland, we reversed this fatal tide at the very last moment. Let’s not waste it.

