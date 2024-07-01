Укр Рус Eng

Туск виступив із застереженням після перемоги ультраправих у Франції

Новини — Понеділок, 1 липня 2024, 17:12 — Андрій Синявський

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск виступив із застереженням після перемоги ультраправого "Національного об’єднання" у першому турі парламентських виборів у Франції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомляє X (Twitter).

Натякаючи на ультраправі сили, очільник польського уряду попередив, що вони об'єднають зусилля в Європейському парламенті.

"Їм подобається (лідер РФ Владімір) Путін, гроші й влада без контролю. Вони правлять або тягнуться до влади на сході та заході Європи", – зазначив Туск.

Водночас він заявив, що у Польщі "ми змінили цей катастрофічний хід подій в останню хвилину".

"Давайте не втратимо цей шанс", – закликав він.

Нагадаємо, правопопулістське "Національне об’єднання" та їхні соратники набрали понад 33% голосів у першому турі дострокових парламентських виборів у Франції 30 червня та мають шанси отримати навіть абсолютну більшість. 

Президент Франції Емманюель Макрон закликав до "демократичного єднання" у другому турі, щоб протистояти ультраправим.

Тим часом угорський прем’єр Віктор Орбан, експрем'єр Чехії Андрей Бабіш та лідер ультраправої Австрійської партії свободи Герберт Кікль оголосили про створення нового правого альянсу в Європарламенті під назвою "Патріоти за Європу". 

Німецькі ультраправі побачили "нові можливості" в альянсі Орбана, Бабіша та Кікля.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща Туск Франція
Реклама: