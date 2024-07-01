Туск виступив із застереженням після перемоги ультраправих у Франції

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск виступив із застереженням після перемоги ультраправого "Національного об’єднання" у першому турі парламентських виборів у Франції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомляє X (Twitter).

Натякаючи на ультраправі сили, очільник польського уряду попередив, що вони об'єднають зусилля в Європейському парламенті.

They love Putin, money and power without control. And they are already in power or are reaching for it in the East or West of Europe. They are joining ranks in the European Parliament. In Poland, we reversed this fatal tide at the very last moment. Let’s not waste it. Реклама: July 1, 2024

"Їм подобається (лідер РФ Владімір) Путін, гроші й влада без контролю. Вони правлять або тягнуться до влади на сході та заході Європи", – зазначив Туск.

Водночас він заявив, що у Польщі "ми змінили цей катастрофічний хід подій в останню хвилину".

"Давайте не втратимо цей шанс", – закликав він.

Нагадаємо, правопопулістське "Національне об’єднання" та їхні соратники набрали понад 33% голосів у першому турі дострокових парламентських виборів у Франції 30 червня та мають шанси отримати навіть абсолютну більшість.

Президент Франції Емманюель Макрон закликав до "демократичного єднання" у другому турі, щоб протистояти ультраправим.

Тим часом угорський прем’єр Віктор Орбан, експрем'єр Чехії Андрей Бабіш та лідер ультраправої Австрійської партії свободи Герберт Кікль оголосили про створення нового правого альянсу в Європарламенті під назвою "Патріоти за Європу".

Німецькі ультраправі побачили "нові можливості" в альянсі Орбана, Бабіша та Кікля.