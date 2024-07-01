Туск выступил с предостережением после победы ультраправых во Франции

Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с предостережением после победы ультраправого "Национального объединения" в первом туре парламентских выборов во Франции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщает X (Twitter).

Намекая на ультраправые силы, глава польского правительства предупредил, что они объединят усилия в Европейском парламенте.

They love Putin, money and power without control. And they are already in power or are reaching for it in the East or West of Europe. They are joining ranks in the European Parliament. In Poland, we reversed this fatal tide at the very last moment. Let’s not waste it. Реклама: July 1, 2024

"Им нравится (лидер РФ Владимир) Путин, деньги и власть без контроля. Они правят или тянутся к власти на востоке и на западе Европы", – отметил Туск.

В то же время он заявил, что в Польше "мы изменили этот катастрофический ход событий в последнюю минуту".

"Давайте не упустим этот шанс", – призвал он.

Напомним, правопопулистское "Национальное объединение" и их соратники набрали более 33% голосов в первом туре досрочных парламентских выборов во Франции 30 июня и имеют шансы получить даже абсолютное большинство.

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал к "демократическому единению" во втором туре, чтобы противостоять ультраправым.

Тем временем венгерский премьер Виктор Орбан, экс-премьер Чехии Андрей Бабиш и лидер ультраправой Австрийской партии свободы Герберт Кикль объявили о создании нового правого альянса в Европарламенте под названием "Патриоты за Европу".

Немецкие ультраправые увидели "новые возможности" в альянсе Орбана, Бабиша и Кикля.