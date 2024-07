Туск выступил с предостережением после победы ультраправых во Франции

Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с предостережением после победы ультраправого "Национального объединения" в первом туре парламентских выборов во Франции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщает X (Twitter).

Намекая на ультраправые силы, глава польского правительства предупредил, что они объединят усилия в Европейском парламенте.

They love Putin, money and power without control. And they are already in power or are reaching for it in the East or West of Europe. They are joining ranks in the European Parliament. In Poland, we reversed this fatal tide at the very last moment. Let’s not waste it.

