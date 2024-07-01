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Туск выступил с предостережением после победы ультраправых во Франции

Новости — Понедельник, 1 июля 2024, 17:12 — Андрей Синявский

Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с предостережением после победы ультраправого "Национального объединения" в первом туре парламентских выборов во Франции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщает X (Twitter).

Намекая на ультраправые силы, глава польского правительства предупредил, что они объединят усилия в Европейском парламенте.

"Им нравится (лидер РФ Владимир) Путин, деньги и власть без контроля. Они правят или тянутся к власти на востоке и на западе Европы", – отметил Туск.

В то же время он заявил, что в Польше "мы изменили этот катастрофический ход событий в последнюю минуту".

"Давайте не упустим этот шанс", – призвал он.

Напомним, правопопулистское "Национальное объединение" и их соратники набрали более 33% голосов в первом туре досрочных парламентских выборов во Франции 30 июня и имеют шансы получить даже абсолютное большинство.

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал к "демократическому единению" во втором туре, чтобы противостоять ультраправым.

Тем временем венгерский премьер Виктор Орбан, экс-премьер Чехии Андрей Бабиш и лидер ультраправой Австрийской партии свободы Герберт Кикль объявили о создании нового правого альянса в Европарламенте под названием "Патриоты за Европу".

Немецкие ультраправые увидели "новые возможности" в альянсе Орбана, Бабиша и Кикля.

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Польша Туск Франция
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