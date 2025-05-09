ЄС і Молдова підписали план підтримки розвитку країни на 1,9 млрд євро

Молдова і ЄС підписали план розвитку країни на 1,9 млрд євро, з яких більша частина буде надана у вигляді кредиту і частина – у вигляді гранту.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

9 травня у Кишиневі прем’єр Молдови Дорін Речан і єврокомісарка з питань розширення Марта Кос підписали План розвитку Молдови на 1,9 млрд євро, щодо якого в ЄС ухвалили рішення в березні 2025 року.

I can’t think of a better time and place to sign our 🇪🇺🇲🇩 Growth Plan than here in Chisinau on Europe Day.



The plan is our biggest support package to Moldova yet and a clear sign that we want to see a prosperous & free Moldova firmly anchored in our Union. 🤝



Moldova poate! pic.twitter.com/VIzNhnkIQt – Marta Kos (@MartaKosEU) May 9, 2025

Пакет підтримки – на цей час найбільший для Молдови з боку ЄС – передбачає надання країні протягом трьох років 1,5 млрд євро у вигляді кредиту і близько 400 млн у вигляді грантів.

Кошти будуть спрямовані на прискорення соціально-економічних реформ, зміцнення стійкості та сприяння євроінтеграції Молдови.

"Цей план – наш найбільший пакет підтримки для Молдови на цей час і чіткий сигнал про те, що ми хочемо, щоб процвітаюча та вільна Молдова була "міцно вбудованою" у наш Союз", – зазначила Марта Кос.

Нагадаємо, останнім часом з’явились сигнали про те, що Молдову і Україну можуть розділити на шляху вступу до ЄС через вето Угорщини.

При цьому навіть найбільш прихильні до України країни-члени ЄС не підуть на блокування початку перемовин про вступ з Молдовою окремо від України.

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