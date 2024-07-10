У парламента Грузии провели акцию с осуждением преступлений РФ в Украине после удара по "Охматдету"

Активисты вечером 9 июля организовали под стенами парламента Грузии акцию-напоминание о преступлениях России в Украине с кадрами удара по больнице "Охматдет" в понедельник.

Как сообщает "Новости-Грузия", акцию собрала инициатива Ukrainian Activists In Georgia как проявление солидарности с украинцами после массированной ракетной атаки 8 июля, в результате которой погибли более 40 человек.

Собрание анонсировали как молчаливую акцию в память о погибших, без всяких речей. Людей призвали приносить фотографии, лампадки и детские игрушки.

Грузинские активисты и СМИ опубликовали кадры с самой акции.

Реклама:

Silent protest outside the Georgian parliament right now. pic.twitter.com/P1geXuhUIt – Mariam Nikuradze (@mari_nikuradze) July 9, 2024

На событие пришло примерно несколько десятков человек, некоторые – с детьми.

In front of the parliament building in Tbilisi, supporters of Ukraine gathered to honor the who lost their lives to the Russian mass bombing of several Ukrainian cities on July 8th.



Photos belong to @Publika_ge pic.twitter.com/6yC7PQgRAW – Katie Shoshiashvili (@KShoshiashvili) July 9, 2024

Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила атаку, отметив, что это в очередной раз продемонстрировало, какими методами Россия ведет войну против Украины и какие последствия это имеет.

Напомним, акция украинских активистов в Берлине была омрачена возмущением по поводу требования полиции воздержаться от речей на украинском языке. Де-факто отдельные выступающие все же говорили на украинском.

В полиции объяснили требование невозможностью найти переводчика для правоохранителей за такое короткое время, тогда как полномочия обязывают их контролировать, чтобы во время массовых мероприятий не звучали противозаконные призывы.