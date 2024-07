У парламента Грузии провели акцию с осуждением преступлений РФ в Украине после удара по "Охматдету"

Активисты вечером 9 июля организовали под стенами парламента Грузии акцию-напоминание о преступлениях России в Украине с кадрами удара по больнице "Охматдет" в понедельник.

Как сообщает "Новости-Грузия", акцию собрала инициатива Ukrainian Activists In Georgia как проявление солидарности с украинцами после массированной ракетной атаки 8 июля, в результате которой погибли более 40 человек.

Собрание анонсировали как молчаливую акцию в память о погибших, без всяких речей. Людей призвали приносить фотографии, лампадки и детские игрушки.

Грузинские активисты и СМИ опубликовали кадры с самой акции.

На событие пришло примерно несколько десятков человек, некоторые – с детьми.

In front of the parliament building in Tbilisi, supporters of Ukraine gathered to honor the who lost their lives to the Russian mass bombing of several Ukrainian cities on July 8th.



Photos belong to @Publika_ge pic.twitter.com/6yC7PQgRAW