Зеленський розповів подробиці своєї зустрічі з міністрами з Люксембургу

Президент України Володимир Зеленський напередодні провів зустріч з міністром закордонних справ Люксембургу Ксав’є Беттелем і міністеркою оборони Юріко Бакес.

Про це український президент написав в Х, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Зеленський, в ході зустрічі йшлося про участь Люксембургу у відновленні Криворізького району та міста Кривий Ріг, а також про європейську інтеграцію України.

На порядку денному також стояли дипломатичні зусилля з досягнення надійного миру, додав він.

"Україна готова до повного і безумовного припинення вогню на достатній термін, що має стати першим кроком на шляху до миру. Ми готові до переговорів, але тільки після того, як припиняться вбивства наших людей. І ми вдячні всім, хто нас у цьому підтримує", – зазначив Зеленський.

Він подякував Люксембургу за підтримку та нові пакети допомоги, спрямовані на підтримку енергетичного сектора та оборонного потенціалу України.