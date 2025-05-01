У Стамбулі затримали 400 осіб за спробу пройти маршем у День праці

В турецькому Стамбулі у четвер затримали понад 400 осіб, які намагалися пройти до знаменитої площі Таксім, щоб відзначити Міжнародний день праці, незважаючи на заборону уряду на проведення зібрань у цьому районі.

Про це повідомляє Turkish Minute, пише "Європейська правда".

Стамбульське відділення Прогресивної асоціації юристів (ÇHD) повідомило, що затримано понад 400 осіб, серед яких дев'ять адвокатів, деякі з них є членами організації.

"На вулицях Меджидієкьой почалися затримання тих, хто відкидає незаконну заборону зібрання на Таксім і хоче відсвяткувати Першотравень там", – йдеться в заяві групи.

Хоча доступ до площі Таксім був обмежений, турецька влада дозволила невеликій делегації Конфедерації прогресивних профспілок (DİSK) покласти вінок до пам'ятника Мустафі Кемалю Ататюрку.

Напередодні 1 травня в Стамбулі були запроваджені надзвичайні заходи безпеки. Серед запроваджених обмежень – перекриття доріг і посилена присутність поліції в центральних районах і на маршрутах громадського транспорту.

Напередодні свята поліція заарештувала 100 осіб, які нібито планували протестувати на площі Таксім.

З вечора середи, за даними міської влади, було закрито сім станцій метро і деякі з найзавантаженіших автобусних і трамвайних зупинок Стамбула.

Турецькі ЗМІ повідомили в суботу, що влада затримала десятки співробітників муніципалітету Стамбула в рамках розслідування, зосередженого на мері міста Екремі Імамоглу.

Серед затриманих – генеральний секретар муніципалітету, керівник апарату Імамоглу, голова та заступник голови муніципального управління водопостачання та каналізації (ISKI), а також керівник відділу ISKI.

Нагадаємо, в Туреччині чотири телеканали покарали за висвітлення протестів, а журналіста ВВС видворили з країни.

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