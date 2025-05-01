Прем'єр Канади вважає, що територіальні амбіції Трампа – марні

Канадський премʼєр-міністр Марк Карні вважає, що американський президент Дональд Трамп не досягне успіху у своїх заявлених амбіціях розширити територію США.

Його слова цитує Bloomberg, пише "Європейська правда".

Ввечері у понеділок, 30 квітня, Карні заявив, що Трамп "має територіальні амбіції".

"Але щодо Канади – цього не буде ніколи. І, відверто кажучи, не думаю, що це коли-небудь станеться з кимось іншим – чи то Панама, чи Гренландія, чи будь-хто ще", – зазначив він.

Ліберальна партія Карні здобула найбільше місць на виборах у Канаді, значною мірою завдяки громадському обуренню проти американських тарифів і заяв Трампа про те, що Канада "могла б стати 51-м штатом США".

Водночас Карні наголосив, що "розрізняє те, чого президент хоче, і те, чого він реально очікує", – готуючись до переговорів із Вашингтоном щодо нового економічного та безпекового пакту між двома країнами.

З моменту переобрання Трампа на посаду президента США він неодноразово згадував про те, що Канада стане "51-м американським штатом", що викликало обурення канадців.

Карні після перемоги своєї Ліберальної партії на виборах заявив про жорсткий підхід до майбутніх переговорів з Дональдом Трампом.

30 квітня Трамп анонсував візит премʼєр-міністра Канади до США протягом цього й наступного тижнів.

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